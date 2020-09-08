"Dantel böceği" ile mücadele çalışması başlatıldı
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"Dantel böceği" ile mücadele çalışması başlatıldı

Kocaeli'de 3 ilçeyi istila eden ve bitkilere zarar veren "dantel böceği"ne karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

08.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:44

Kocaeli'de 3 ilçeyi istila eden ve bitkilere zarar veren "dantel böceği"ne karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini böceklerin istila ettiği belirtildi.

Kendi imkanlarıyla ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan vatandaşların yetkililerden yardım istediği aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, bitki zararlısı olan dantel böceğinin bazı ilçelere yaşattığı rahatsızlığın önüne geçmek için 20 ekiple sahada ilaçlama yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, gece geç saatlere kadar süren uygulamalarla vatandaşların taleplerinin karşılanmaya çalışıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür, bir anda ilçelerimizde görülmeye başladı. Vektör özelliği göstermeyen, hastalık bulaştırmayan ve kan emme özelliği olmayan bu tür, dokunduğu yerlerde kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hızlı bir şekilde reaksiyon vererek talep gelen ilçelerin sokaklarında önce teknik ekipleriyle inceleme yaptı. Canlının türü ve yayılımı tespit edildikten sonra 20 vektör mücadelesi ekibiyle sahada meşe dantel böceği ile mücadele gerçekleştirildi."

'Dantel böceği' ile mücadele çalışması başlatıldı

Kaynak: AA

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