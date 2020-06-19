Dantatsu Asya'daki ilk Türk reklam ajansı olma yolunda
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Dantatsu Asya'daki ilk Türk reklam ajansı olma yolunda

Dantatsu Creative Agency; yurtdışına açılmak isteyen Türk markalarını, hem Hong Kong hem de üzerinden, anakara Çin ve Asya pazarlarına açmak hem de Asyalı markalara Türk ajanslarının yaratıcı iletişim hizmetlerini götürmek için yatırım ajansı InvestHK'la güçlü bir iletişim kurarak, emin adımlarla Asya'daki ilk Türk reklam ajansı olmanın da kapısını aralıyor.

Dantatsu Asya'daki ilk Türk reklam ajansı olma yolunda
19.06.2020 01:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:47

Dantatsu Ajans Başkan Yardımcısı Sayın Cankat Kalyoncu hem Dantatsu hakkında hem de ajansın hedef ve amaçları konusunda şunları aktardı. Global, ulusal ve yerel bir çok markaya geleneksel, dijital ve sosyal medya pazarlama iletişimi hizmeti veren Dantatsu Creative Agency; Ankara ve İstanbul'dan sonra Hong Kong şubesi ile, ülkemize katma değeri yüksek hizmet ihracatı sağlarken, aynı zamanda Asya'nın dünyaya açılan penceresi olan Hong Kong üzerinden Türkiye'de globalleşmek ve Asya'ya ihracat yapmak isteyen markalara tam kapsamlı danışmanlık hizmeti verecek. Dantatsu Creative Agency; farklı fikir ve projeler ile markalara destek olurken, yaratıcı ekip ile bulunduğu çevrenin kültür ve dinamiklerini, ajansın inovatif ve yaratıcı doğası ile bir araya getiren yaklaşımıyla, markaları global yıldızlar haline getirecek. Dantatsu, Hong Kong'da kurduğu yerel ekip ve ortaklıklar ile Asya ve Çin'in kendine özgü kültürel özellik ve dinamiklerini, ajansın inovatif ve yaratıcı doğasıyla bir araya getiriyor ve böylece Türk markaların Asya pazarına açılmalarını kolaylaştırmayı ve global yıldızlar olma yolunda gerekli reklam, stratejik danışmanlık, iletişim ve sosyal medya desteğine ulaşmalarına aracılık etmeyi planlıyor. Japonca'da "benchmarking" ve "en iyiden de iyi" anlamlarına gelen "Dantatsu" kelimesinden esinlenilerek kurulan Dantatsu, Türkiye'de büyüdükten sonra, doğal olarak yüzünü adını aldığı yöne, diğer bir deyişle Güneş'in doğduğu Doğu'ya çeviriyor. Uzak Doğu'nun esasında pek de uzak olmadığını, İstanbul ve Hong Kong gibi iki küresel merkezin 10 saatlik uçuşla birbirine bağlı olduklarını hatırlatıyor. Türkiye'nin Asya'yı yeniden keşfetme atağı olan ve "Yeniden Asya" stratejisinden etkilenen Dantatsu, Yeditepeyi, "Peak" ile; Taksim'in tarihi tramvayını ve Hong Kong'un çift katlı "Ding Ding"leriyle; Boğaz'ın vapurlarını Victoria Körfezi'nin "Starferry"siyle; Levent'in, Maslak'ı plazalarını, Hong Kong'un 400'e yakın gökdeleniyle buluşturuyor. Dantatsu'ya özgü A.T.O.M. gibi stratejiler ve stratejistler, kreatif tasarım, video ve fotoğraf prodüksiyon ekibi ile "Dantatsu Hong Kong", Asya'ya açılmak isteyen tüm firmalara destek olacak.

Kaynak: Snob Magazin

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