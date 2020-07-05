- Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu
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- Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu

- Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üzerine basa basa Bursa'da korona vakaların arttığını ifade etmesine rağmen, vatandaşların duyarsızlığı tepki çekiyor.

05.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:04

- Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu
BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üzerine basa basa Bursa'da korona vakaların arttığını ifade etmesine rağmen, vatandaşların duyarsızlığı tepki çekiyor. Düğün, dernek derken, sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı bir iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynatılması kısa sürede sosyal medyada tepkiye sebep oldu.
Bursa'da düğün dernek, kına eğlencesi asker uğurlaması derken, korona virüs vakalarının artması sonucu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da özel olarak Bursalıları uyardı. Ancak uyarılara kulak asmayan vatandaşlar kadar iş verenlerde açılışların hınca hınç dolması için dansöz çağırmayı ihmal etmedi. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı. Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Kısa sürede yayılan görüntü, sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.

- Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu

Kaynak: İHA

Manşet

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