DANSÖZ DÜNYA İÇİN DANS DERSLERİ ALDI
Türk Pop Müziğinin temel taşlarından olan Sezen Aksu'nun 'Unuttun mu Beni' şarkısına yaptığı cover ile sevenlerinin gönlündeki yerini sağlamlaştıran Okan Tok, 2021 yazının unutulmazları arasına girmeye hazırlanıyor. Pandemi sürecini verimli geçirip yeni single çalışmasını büyük bir titizlikle hazırlayan Tok, sözü ve müziği yine Sezen Aksu'ya ait olan 'Dansöz Dünya' şarkısını müzikseverlerinin beğenisine sundu.
Enerjik ritmiyle büyük beğeni toplayan şarkının düzenlemesinde Ödül Erdoğan imzası bulunuyor. Şarkının ruhunu en iyi şekilde verebilmek için 1,5 aya yakın özel dans dersleri alan Tok'a çarpıcı klibinde altı profesyonel dansçı, bir dansöz ve Conecorso cinsi köpek eşlik etti. Yönetmen koltuğunda Halit Fıçıcıoğlu'nun oturduğu klipte Tok, başarılı performansıyla çekim ekibinin takdirini topladı. Bir dönemin en ünlü assolistlerinden Seçil Heper'in sesini keşfetmesiyle müzik yolculuğuna başlayan Okan Tok, "Büyük bir hayranı olduğum Sezen Aksu'nun aynı yıl içinde 2 şarkısını yorumlamaktan dolayı çok heyecanlı ve gururluyum" diye konuştu.
Kaynak: Snob Magazin