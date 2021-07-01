DANSÖZ DÜNYA İÇİN DANS DERSLERİ ALDI

Türk Pop Müziğinin temel taşlarından olan Sezen Aksu'nun 'Unuttun mu Beni' şarkısına yaptığı cover ile sevenlerinin gönlündeki yerini sağlamlaştıran Okan Tok, 2021 yazının unutulmazları arasına girmeye hazırlanıyor. Pandemi sürecini verimli geçirip yeni single çalışmasını büyük bir titizlikle hazırlayan Tok, sözü ve müziği yine Sezen Aksu'ya ait olan 'Dansöz Dünya' şarkısını müzikseverlerinin beğenisine sundu.