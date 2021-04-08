"Dansın Yaratıcı Gençleri" adlı çevrim içi dans yarışması için başvuru süreci başladı

Tan Sağtürk Akademi ve İstanbul Street Dance Karnavalı Genel Koordinatörü Duygu Etikan iş birliğiyle gençlere yönelik çevrim içi dans yarışması düzenlendi.

Tan Sağtürk Akademi ve İstanbul Street Dance Karnavalı Genel Koordinatörü Duygu Etikan iş birliğiyle gençlere yönelik çevrim içi dans yarışması düzenlendi.

Tan Sağtürk Akademi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlenen "Dansın Yaratıcı Gençleri" adlı çevrim içi solo dans yarışmasında gençler, hayal güçlerini, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini "Street Dance" kategorisindeki figürlerle ortaya koyacak.

Gençler kategorisinde 13-17 yaş, yetişkinler kategorisinde 18 yaş üstü katılımcıların yetenekleri sergileyeceği yarışmaya katılmak isteyenler 18 Nisan'a kadar 1 dakikalık yaratıcı çevrim içi solo "Street Dance" performanslarını sosyal medya platformlarına yükleyebilecek ve www.tansagturkakademi.com adresinden başvuru formlarını doldurabilecek.

Değerlendirme jürisinin değerlendirmesiyle seçilecek kişiye, uluslararası üne sahip koreograflarla dijital platformda danışmanlık alma imkanı verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz