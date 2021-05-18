Dansın en iyileri belirlenecek
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Dansın en iyileri belirlenecek

Dansın en iyileri belirlenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hip hop, popping, house dahil çeşitli sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style dans yarışmasının başlayacağı duyuruldu.

Hip hop, popping, house dahil çeşitli sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran Red Bull Dance Your Style dans yarışmasının başlayacağı duyuruldu.  İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında sokak dansının en iyileri, 4 Temmuz'da yapılacak olan finalde belli olacak. Yarışma sonucunda Türkiye'nin en iyisi, Güney Afrika'da gerçekleştirilecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'nde Türkiye adına yarışma şansı yakalayacak.

ELEMELER HAZİRANDA, FİNAL TEMMUZDA

Red Bull Dance Your Style elemelerinin, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvurularla başlayacağı bildirildi. Jüri tarafından seçilecek 16 dansçı ise 4 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele verecek.  Türkiye'nin en iyisi seyircilerin oyları ile belli olacak. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak.

Başvuruları 6 Haziran 2021'e kadar devam edecek olan yarışmada, Türkiye'yi temsil etmek isteyen dansçılar davet edildikleri en yakın eleme noktası olan şehirde performans gösterecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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