Dansın 4 Rengi" Yeni Yılda da Sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 4 ünlü bestecinin müziklerinin 6 koreografın çalışmalarıyla 2017 yılının son bale eseri olarak sahneye taşınan "Dansın 4 Rengi" balesi, gördüğü ilgi nedeniyle yeni yılda yeniden sahneleyecek.



Samsun Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sezon yılın son ayında sahneye konulan, 4 bölümden oluşan "Dansın 4 Rengi" balesi, iki kez sanatseverlerle buluştu ve büyük beğeni aldı.



Bale, gördüğü ilgi nedeniyle yeni yılda yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



İnsan doğasına ait farklı konuların, çeşitli müzik türlerinin kullanılarak anlatıldığı "Dansın 4 Rengi" balesi, 6 koreografın çalışmalarıyla sahneye konuluyor. SAMDOB dansçılarının yer aldığı eser, "Paso A Paso", "İç-İn", "Rondo Ala Turka" ve "Danzon" bölümlerinden oluşuyor.



Özlem Özdemir ve Zeynep Bengier'in koreograflığını yaptığı "Paso A Paso" bölümünde, Von Magnet'in flamenko müzikleri eşliğinde kadın erkek ilişkilerindeki duyguları temel alan konu işleniyor.



"Rondo Ala Turka" bölümünde klasizm ve modernizm arasındaki gelgitler, bir bale kumpanyasındaki tatlı çekişmeleri hicivsel olarak anlatılıyor. Koreograflığını Beyhan Murphy'nin yaptığı bu bölümde Mozart'ın müzikleri kullanılıyor.



"İç-İn" bölümünde ise dansçıların iç dünyalarını yansıtan bir koreografi kullanılıyor ve temelde insan doğasının çekişmeleri, acıları, sevinçleri, kıskançlıkları ile hüznü anlatılıyor. Glinka Marais'in müziklerinin kullanıldığı eserin koreografisi Berk Sarıbay'a ait.



"Danzon" bölümünde de aşkın, gücün, tutkunun rengi kırmızı ile asaletin rengi siyahın uyumu, salsa müzikleriyle harmanlanarak sahneleniyor. Arturo Marquez'in müziklerinin kullanıldığı bölümün koreografisini Armağan Davran ve Volkan Ersoy yapıyor.



Açıklamada, "Dansın 4 rengi" balesinin yeni yılda turneye çıkacağı Türkiye'nin farklı illerinde de sanatseverlerin beğenisine sunulacağı aktarıldı.