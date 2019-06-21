Dansçılar yarışacak seyirciler oylayacak

Breaking, hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerinin sergileneceği dans yarışması Red Bull Dance Your Style, 7 Temmuz'da İzmir Karantina Parkı'nda gerçekleşecek. Katılımcıların dans pistine meydan okuyacağı yarışmanın jürisi ise izleyiciler olacak. 16 dansçının ter dökeceği yarışmada, Türkiye birincisi Paris'te gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme şansı yakalayacak.

Red Bull Dance Your Style 7 Temmuz Pazar günü İzmir Karantina Parkı'nda gerçekleşecek. Breaking, hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinin sergileneceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birer dakikalık performansları ile adeta dans pistine meydan okuyacak. 16 finalist piste çıktıkları anda çıkan şarkıya uygun olarak dans ederek teke tek mücadele verecek. Yarışın birincisini ise, seyirci oyları belirleyecek. Red Bull Dance Your Style boyunca Shakira'dan Rihanna'ya dünyaca sevilen pek çok ismin hit parçaları çalınacak ve seyirciler de bulundukları yerden dansçılara eşlik ederek yarışmanın heyecanına ortak olacak. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlenen etkinlikte jüri oylarıyla birinci olan isim Can Tohma olmuştu.

30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style'ın, bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan dünya finali ise Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Ekim tarihinde düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından en başarılı dansçıları bir araya getirecek olan bu benzersiz yarışmada Türkiye'yi temsil etmek isteyen dansçılar kozlarını paylaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA