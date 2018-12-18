Dansçı Kadın, Bindiği Otobüste Tamamen Soyunup Direk Dansı Yaptı

Avustralya'nın Sidney şehrinde dansçı olduğu öğrenilen bir kadın, otobüse biner binmez soyunup otobüsteki çocuklara aldırmadan yolcuların göz önünde direk dansı yaptı. Dansçı kadın, şovun ardından yolculardan para topladı.

BİNDİKTEN KISA BİR SÜRE SONRA SOYUNDU

Dansçı kadın, önce bir arkadaşı ile beraber otobüse bindi. Bir kaç dakika sonra yerinden kalkıp elbiselerini tamamen çıkaran dansçı, otobüs kapısının önünde direğe tutunup dans etti.

PARA İSTEDİ

Dansı bitiren kadın, daha sonra yolculardan kendisine bağış yapmalarını istedi. Dansını bitiren kadın, üzerine bir şal atıp otobüsten indi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Videonun sosyal medya üzerinden yayınlanmasından sonra çocukları umursamadan böyle bir şey yapmasına tepki yağdı. Yetkililer ise bu davranışın toplum ahlakı ile ters düştüğünü söyleyip olay ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.