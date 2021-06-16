Dans yarışmasının jüri kadrosunda ulusal ve uluslararası isimler yer alacak
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Dans yarışmasının jüri kadrosunda ulusal ve uluslararası isimler yer alacak

Dans yarışmasının jüri kadrosunda ulusal ve uluslararası isimler yer alacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hip hop, popping, house dahil sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nin İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında 4 Temmuz'da gerçekleşeceği belirtildi.

Hip hop, popping, house dahil sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran  dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali'nin İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında 4 Temmuz'da gerçekleşeceği belirtildi. Yarışmanın jüri kadrosunda ise ulusal ve uluslararası isimlerin yer alacağı açıklandı.

Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlandığı belirtilen Red Bull Dance Your Style elemelerinin bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvurularla başladığı kaydedildi. Yarışmanın başta Türkiye, daha sonra dünyanın en iyilerini belirleyeceği ifade edildi. Yapılan açıklamaya göre, elemelerde önce jüri tarafından en başarılı isimler belirlenecek. Finalde ise seyircilerin oylarıyla kazanan dansçı, Güney Afrika'da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'nde Türkiye adına yarışma şansı yakalayacak.

KADIN VE ERKEK DANSÇILAR, BİRLİKTE YARIŞACAK

19 Haziran tarihinde İzmir'de gerçekleşecek stüdyo elemelerinin ardından; 21 Haziran tarihinde Ankara ve 23 Haziran tarihinde İstanbul'da yetenekli isimlerin jürinin oylarıyla değerlendirileceği söylendi. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği belirtilen yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışacak

Yarışmanın jürisinde ise hem Türkiye hem de dünya dans sahnesindeki en başarılı isimlerden 3 kişinin yer aldığı açıklandı. Fransız hip hop dansçısı Kapela, 2019 yılında Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye ayağında birinci olarak Türkiye'yi Fransa'da gerçekleşen dünya finalinde temsil etme hakkı kazanan Aydan Uysal ve Red Bull Dance Your Style'ın 2018 birincisi Can Tohma'nın oylarının etkili olacağı açıklandı. Ayrıca yarışama için bilgiye Red Bull/DanceYourStyle adresinden ulaşılabileceği belirtildi.


Dans yarışmasının jüri kadrosunda ulusal ve uluslararası isimler yer alacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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