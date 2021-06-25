Dans yarışmasında jüri üyesi olmak için yarışacaklar
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Dans yarışmasında jüri üyesi olmak için yarışacaklar

Dans yarışmasında jüri üyesi olmak için yarışacaklar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style için kazananları izleyicinin belirleyeceği belirtildi.

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style için kazananları izleyicinin belirleyeceği belirtildi. Final öncesinde jürilik ve değerlendirme yeteneğine güvenen herkesin RedBull.com/eniyidans adresinde başlatılan yarışmada kendisini gösterebileceği, kazananın ise Red Bull Dance Your Style dansçı kiti ve bir saatlik bire bir eğitim şansı yakalayacağı açıklandı.

Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye Finalinin İzmir, İstanbul ve Ankara'daki elemeler sonrasında 4 Temmuz'da gerçekleşeceği belirtildi. İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma olduğu belirtilen Red Bull Dance Your Style 2021'in dansın en iyilerini belirleyeceği kaydedildi. Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırladığı ifade edilen Red Bull Dance Your Style yarışması, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvuruların ardından elemelerle devam ediyor.

"GÜNEY AFRİKA'DA TÜRKİYE TEMSİL EDİLECEK"

İzmir'de 19 Haziran tarihinde, Ankara'da 21 Haziran tarihinde ve İstanbul'da 23 Haziran tarihinde elemelerin gerçekleştiği belirtildi. En iyi olan ismin Güney Afrika'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2021 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre elemelerde deneyimli jürinin oyları yarışmacıların en iyilerini finale taşıyacak. Finalde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.

"DANSÇILARIN EŞLİK ETTİĞİ ŞARKILAR TAHMİN EDİLECEK"

Jüri üyesi olmak isteyen yarışmacılar dansçıların eşlik ettiği şarkıları tahmin edecek ve devamında gelen videoda hangi yarışmacıyı neden seçtiği hakkında yorumlarını yazacak. 23 Haziran'da başlayan yarışma kapsamında katılımcılar arasında en yaratıcı yorumu yazan yarışmacının özel ödüllere sahip olacağı belirtildi.


Dans yarışmasında jüri üyesi olmak için yarışacaklar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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