DANS SPORU (LT&ST) WDSF DÜNYA ŞAMPİYONALARI'NA KATILAN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDERİZ
WDSF World Championship - Youth 10 Dance ve Junior 2 Latin (WDSF Dünya Şampiyonası Gençler 10 Dans ve Yıldızlar 2 Latin) Şampiyonaları 7 Kasım 2021 tarihinde Romanya'nın Sibiu kentinde, WDSF World Championship - Youth Standard (WDSF Dünya Şampiyonası Gençler Standart) 13 Kasım 2021...
WDSF World Championship - Youth 10 Dance ve Junior 2 Latin (WDSF Dünya Şampiyonası Gençler 10 Dans ve Yıldızlar 2 Latin) Şampiyonaları 7 Kasım 2021 tarihinde Romanya'nın Sibiu kentinde, WDSF World Championship - Youth Standard (WDSF Dünya Şampiyonası Gençler Standart) 13 Kasım 2021 tarihinde Almanya'nın Dresden kentinde yapılmıştır.
Şampiyonalar'da ülkemizi temsil eden sporcu çiftlerimiz Ahmet Tuna DUMANOĞLU & Defne SARÇIN'a, Ege Murat ÖZACAR & Bella Tayra TARCAN'a, Timur KIRANKAYA & Dzhennifer Hertrud NKOANE'ye, Utku Övünç ÜNLÜ & Ada USLUEL'e ve Batu SANDIRAZ & Nehir ÇAM'a teşekkür ederiz.
Yarışma sonuçları için;
https://www. worlddancesport. org/Event/Competition/World_Championship-Sibiu-23037/Youth-Ten_Dance-57356/Ranking
https://www. worlddancesport. org/Event/Competition/World_Championship-Sibiu-23037/Junior_II-Latin-57519/Ranking
https://www. worlddancesport. org/Event/Competition/World_Championship-Dresden-23064/Youth-Standard-56539/Ranking
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