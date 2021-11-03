SPORTİF SALSA BRANŞIMIZIN ARGE KURULU BELİRLENMİŞTİR - Haberler
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SPORTİF SALSA BRANŞIMIZIN ARGE KURULU BELİRLENMİŞTİR

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SPORTİF SALSA BRANŞIMIZIN ARGE KURULU BELİRLENMİŞTİR

Sportif Salsa branşımızın Araştırma-Geliştirme Kurulu çalışmalarına başlamıştır.

Sportif Salsa branşımızın Araştırma-Geliştirme Kurulu çalışmalarına başlamıştır. TDSF olarak yeni dönemlerinde çalışmalarında başarılar diler, Sportif Salsa branşımıza yapacağı katkılardan dolayı tebrik ederiz.

Sportif Salsa Kurullar sayfası için Tıklayınız...

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GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

SPORTİF SALSA BRANŞIMIZIN ARGE KURULU BELİRLENMİŞTİR

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