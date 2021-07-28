DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA VE YAZILI SINAV SORU HAVUZU
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DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA VE YAZILI SINAV SORU HAVUZU

DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA VE YAZILI SINAV SORU HAVUZU
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14-19 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Dans Sporu (LT&ST) 2. kademe temel antrenörlük kursu uygulama ve yazılı sınav soru havuzu yayınlanmıştır.

14-19 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Dans Sporu (LT&ST) 2. kademe temel antrenörlük kursu uygulama ve yazılı sınav soru havuzu yayınlanmıştır.

Uygulama sınavı soru havuzu için Tıklayınız...

Yazılı sınav soru havuzu için Tıklayınız...

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Kaynak: Habermetre

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