DANS SPORU (LT&ST) 2. ETAP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAKKINDA - Haberler
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DANS SPORU (LT&ST) 2. ETAP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAKKINDA

DANS SPORU (LT&ST) 2. ETAP VE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAKKINDA
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Dans Sporu (LT&ST) Kulüplerarası Sıralama Yarışması 2. Etabı, Dans Sporu (LT&ST) Ulusal Sıralama Yarışması ve Dans Sporu (LT&ST) Minikler 1-2 Türkiye Şampiyonası 29-30 Ocak 2022 tarihlerinde Çeşme Kapalı Spor Salonu İzmir/Çeşme'de yapılacaktır.

Dans Sporu (LT&ST) Kulüplerarası Sıralama Yarışması 2. Etabı, Dans Sporu (LT&ST) Ulusal Sıralama Yarışması ve Dans Sporu (LT&ST) Minikler 1-2 Türkiye Şampiyonası 29-30 Ocak 2022 tarihlerinde Çeşme Kapalı Spor Salonu İzmir/Çeşme'de yapılacaktır.

Söz konusu yarışmaların sporcu ön kayıtları daha sonra duyurulacaktır.

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

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