DANS SPORU (LT&ST) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILIYOR
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DANS SPORU (LT&ST) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILIYOR

DANS SPORU (LT&ST) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILIYOR
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14-19 EYLÜL 2021 İSTANBUL DANS SPORU(LT&ST) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)ÖN KAYIT: 02-10 EYLÜL 2021KURS TARİHİ: 14-19 EYLÜL 2021Eğitmen: İsmet MÜFTÜOĞLUKursun Yapılacağı Adres: GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜKayışdağı, Dudullu Cd.

14-19 EYLÜL 2021 İSTANBUL DANS SPORU(LT&ST) 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU (6 GÜN)

ÖN KAYIT: 02-10 EYLÜL 2021

KURS TARİHİ: 14-19 EYLÜL 2021

Eğitmen: İsmet MÜFTÜOĞLU

Kursun Yapılacağı Adres: GİZEM ÇEBİ DANS GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

Kayışdağı, Dudullu Cd. No: 12, 34758 Ataşehir/İstanbul

UYGULAMA EĞİTİMİ

Temel Eğitimi başarı ile bitirenlerin federasyonlarca yapılan eğitimini ifade eder.

Uygulama Eğitimine Katılım Şartları

1)Federasyon eğitim talimatında belirtilen sağlık şartlarını taşımak

2) 18 Yaş ( İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak)

3) En Az Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak

4) T. C. Vatandaşı Olmak

5) Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 7. maddesinin (ç) bendinde yer alan suçlardan mahkum olmamak

6) Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak

NOT: Antrenörlük kurslarının ön kayıtları yukarıda belirtilen tarihlerde e-devlet/spor bilgi sistemi(uygulamaya git)/spor elemanı/kurs başvuruları üzerinden yapılacaktır.

E-devlet üzerinden ön kaydını yaptıran adaylara sistem üzerinden referans numarası mail olarak gelecektir. Ödemelerin referans numarasıyla Halk Bankası gişelerinden (1. 250, 00 tl. ) 10 Eylül 2021 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. Ödeme yapmayan adayların kurs kayıtları geçerli sayılmayacaktır.

Ders programı için Tıklayınız...

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Kaynak: Habermetre

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