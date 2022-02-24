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Dans fit ve pilates eğitimleri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dans fit ve pilates eğitimleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen dans fit ve pilates eğitimleri 1 Mart'ta başlayacak.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen dans fit ve pilates eğitimleri 1 Mart'ta başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına yönelik sağlık ve spor etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ücretsiz olarak düzenlenecek dans fit ve pilates eğitimleri de 1 Mart tarihinde başlayacak.

Dans fit eğitimleri salı ve perşembe günleri 10.00-11.00 saatleri arasında, pilates eğitimleri ise çarşamba ve cuma günleri 10.00-11.00 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri'nde düzenlenecek eğitimler için kontenjanlar sınırlı tutulurken, eğitimler koronavirüs önlemleri eşliğinde verilecek. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Tepebaşı, Mart, Dans, Spor, Haberler

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