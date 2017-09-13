Dans Ederek Engellerini Aşacaklar

Bodrum ilçesinde düzenlenen "Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu" projesi kapsamında engelli gençlere dans eğitimi veriliyor.



Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci öncülüğünde, ilçede yaşayan 23 yaş üzeri çoğunluğu zihinsel engelli gençlere yönelik proje ilgi görüyor.



Özvezneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bodrum'da 23 yaş üzeri gençlerin eğitim alabilecekleri çok fazla yer olmadığını belirten Özvezneci, "Bu gençlere ilk olarak dans eğitimi verdik ve ardından da kursiyerlerimizle bir araya getirdik. İki ayın sonunda onları diğer dans okullarının öğrencileriyle Kurban Bayramı'nda bir araya getirdik." dedi.



"Piyano sponsoruna ihtiyacımız var"



Daha çok engelli gencin dans etmesini amaçladıklarını belirten Özvezneci, şöyle devam etti:



"Hedefimiz dansı biraz daha ilerletip daha fazla gencin yararlanmasını sağlamak, Bodrum'daki gençlere dans eğitimi vermek. Daha sonra onlara müzik eğitimi vermek istiyoruz. Bunun için bir piyanoya ihtiyacımız var. Piyano almak için bir sponsor bulabilirsek müzik projesini de eş zamanlı olarak başlatmayı hedefliyoruz. Başvuruda bulunan gençlerimiz de var. Şu anda beklentimiz onu başlatmak. Bu projemizde 8 engelli gencimizle çalıştık."



Eğitimlere katılan engellilerden Derya Dereoğlu, çok eğlenceli anlar yaşadıklarını belirterek, "Dans etmeyi çok seviyorum. Daha önce bu şekilde eğitim almamıştık. Çok mutluyum." diye konuştu.



Proje kapsamında, engelli bireylerin öz güvenlerinin artırılması ve ilçede düzenlenecek dans gecelerine katılmaları amaçlanıyor.