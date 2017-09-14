Dans Ederek Engelleri Aşıyorlar

BODRUM'da faaliyet gösteren Bodrum Dans Kulübü tarafından düzenlenen 'Engelli Gençlerin Sosyal Hayata Entegrasyonu Projesi' kapsamında, engelli gençlere dans öğretiliyor.



Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci öncülüğünde, 23 yaş üzeri çoğunluğu zihinsel engelli gençlere, dans eğitimi veriliyor. Engelli bireylerin öz güvenlerinin artırılması amaçlanan projede eğitim alan ilk grupta, 8 genç yer aldı. Projeyi sosyal sorumluluk kapsamında yaptıklarını belirten Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, şöyle dedi:



"Bu gençlere ilk olarak dans eğitimi verdik ve ardından kursiyerlerimizle bir araya getirdik. İki ayın sonunda onları diğer dans okullarının öğrencileriyle Kurban Bayramı'nda bir araya getirdik. Amacımız; daha çok zihinsel engelli gencimizin dans etmesi, dansı biraz daha ilerletip, daha fazla gencin yararlanmasını sağlamak, Bodrum'daki gençlere dans eğitimi vermek. Daha sonra onlara müzik eğitimi vermek istiyoruz. Bunun için bir piyanoya ihtiyacımız var. Piyano almak için bir sponsor bulabilirsek, müzik projesini de eş zamanlı olarak başlatmayı hedefliyoruz. Başvuruda bulunan gençlerimiz de var. Şu anda beklentimiz onu başlatmak. Bu projemizde 8 engelli gencimizle çalıştık."



Dans eğitimlerine katılan zihinsel engelli kursiyer Derya Dereoğlu, çok eğlenceli anlar yaşadıklarını belirterek, "Dans etmeyi çok seviyorum. Daha önce bu şekilde eğitim almamıştık. Çok mutluyum" dedi. Çocukların böyle bir eğitim almalarından dolayı çok mutlu ve keyifli olduğunu belirten velilerden Funda Karacan da şöyle konuştu:



"Çocukların birbirleriyle olan iletişimleri, başka insanlarla olan iletişimleri, bu proje sayesinde çok fazla gelişti. Daha özgüvenli olarak adımlar atıyorlar. Bizlerden bağımsız olarak hareket ediyorlar. Bu da hem bizleri biraz rahatlatıyor hem de onların hayattaki duruşlarının daha dik olmasını sağlıyor." - Muğla