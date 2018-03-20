Dans Dersi İlanlarında Öğrencilerinin Uygunsuz Fotoğraflarına Yer Veren Öğretmen Tepki Çekti
Rus İngilizce öğretmeni, boş zamanlarında verdiği dans derslerini tanıtmak için hazırladığı ilanlarda öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarına yer verince tepkilerin hedefi oldu.
Zalina Gedugova isimli İngilizce öğretmeni, boş zamanlarında dans dersleri de veriyor. Gedugova'nın dans sınıfının reklamını yapmak için kullandığı görsel büyük tepki çekti.
ÖĞRENCİLERİ DE KENDİ GİBİ GİYDİRDİ
Rusya'da bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olan Zalina Gedugova, boş zamanlarında verdiği dans dersi için striptizciler gibi giyinmekle kalmadı, aynı zamanda bazı öğrencileri de bu şekilde giyindirip fotoğraflarını ilanlarda kullandı.
SPORU TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORMUŞ
Gedugova'nın meslektaşlarından biri, özel derslerini tanıtmak için öğrencileri provokatif bir fotoğrafta kullandığı için öğretmenin kovulmasını istedi. Gedugova ise spor ve zindeliği teşvik etmeyi amaçladıklarını ve tüm kızların ebeveynlerinin katılma izni aldıklarında ısrar ediyor. Ancak yine de Çelyabinsk'de çalıştığı okulun itibarına zarar verebileceğinden endişe ettiği için istifa etmeye de hazır olduğunu söylüyor.
AİLELER ŞİKAYETÇİ DEĞİL
Ebeveynlerin öğretmenin yaptıklarından dolayı şikayetçi olmadığı açıklanırken sosyal medya da konu karşısında ikiye bölünmüş durumda.
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SİZE ÖĞRETMENİM DİYEBİLİRMİYİM..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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40 yıllık romalıyım böyle sütun görmedim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ahlak yoksunlarıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Erkek olsaydi anlardimda bunu kadun yapiyor yav hadi buyur burdan yak ne yorum yapsam bilemedimCevap Yaz Yayından Kaldır