Dans aşıkları 'kısıtlama' dinlemedi

Dans aşıkları 'kısıtlama' dinlemedi Sokak ortasında sosyal mesafe dinlemeden dans edip eğlendiler Gece dans eden kişiyi çeken vatandaş: "Dayı kafayı yemiş.

Dans aşıkları 'kısıtlama' dinlemedi

Sokak ortasında sosyal mesafe dinlemeden dans edip eğlendiler

Gece dans eden kişiyi çeken vatandaş:

"Dayı kafayı yemiş. Aslanım benim hareketlere bak. Sabahın kırığı"

ANTALYA - Antalya'da dans aşığı gençler, sokağa çıkma kısıtlamasını dans ederek ihlal ettiler. Aynı bölgeye yakın yerde sabaha karşı 05.44'te dans eden bir kişi de sokak ortasında kendi kendine dans etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta aldığı sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Antalya'da ilginç görüntüler, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Muratpaşa ilçesi Güzelbağ mahallesinde bir caddeye çıkan 6 genç, müzik eşliğinde dans etti. Sosyal mesafe kuralına uygun dans eden gençleri gruptan bir kişi de cep telefonuyla kaydetti.

Yine aynı bölgeye yakın bir yerde saatler sabaha karşı 05.44'ü gösterdiğinde sokağa çıkıp kendi kendine dans etmeye başladı. Görüntüleri çeken vatandaş, dans eden kişi hakkında "Dayı kafayı yemiş. Aslanım benim hareketlere bak. Sabahın kırığı"

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleri, bazı kullanıcıları kızdırdı, bazılarını da güldürdü.

Kaynak: İHA