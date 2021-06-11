Danny Makkelie kimdir? Türkiye-İtalya maçının hakemi kimdir? Danny Makkelie kaç yaşında, nereli, hangi ülkeden?

Bugünkü Euro 2020 Türkiye-İtalya maçının hakemleri belli oldu. Peki orta hakem Danny Makkelie kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye İtalya maçının hakemi Danny Makkelie kimdir, hangi ülkenin vatandaşıdır, nerelidir? Danny Makkelie kaç yaşında? Danny Makkelie yönettiği maçlar hangileridir? Detaylar haberimizde...

Euro 2020 turnuvası bugün başlıyor. Bugünkü Türkiye-İtalya maçının hakemi Danny Makkelie oldu. Peki, Danny Makkelie kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Maçtaki hakemler kimler? Türkiye-İtalya maçının hakemleri kimlerdir?

TÜRKİYE-İTALYA MAÇININ HAKEMLERİ KİMLERDİR?

Maçın orta hakemi Danny Makkelie 'dir. Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Ek olarak maçın 4. hakemi Stephanie Frappart olacak. VAR hakemi iseKevin Blom olacaktır.

DANNY MAKKELİE KİMDİR?

Danny Makkelie (doğum 28 Ocak 1983) Hollandalı uluslararası futbol hakemi. 2012 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yönetmiştir.

Makkelie 2011 yılında FIFA kokartı takmıştır.

Makkelie, futbol hakemliği görevinin yanı sıra Hollanda polis teşkilatında da çalışmaktadır.