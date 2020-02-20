Haberler » Spor » Danny Hoesen'in FC Barcelona'ya Attığı Gol - Spor

Danny Hoesen'in FC Barcelona'ya Attığı Gol

Kasım 2013'te Şampiyonalar Ligi'nde AFC Ajax ve FC Barcelona karşı karşıya gelmişti. Ajax'ın Barcelona'yı 2-1 yendiği maçta Barcelona savunması ve kalecisini mağlup eden Danny Hoesen'in golünü sizler için derledik.

20.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20

Kasım 2013'te Şampiyonalar Ligi'nde AFC ve FC karşı karşıya gelmişti. Ajax'ın Barcelona'yı 2-1 yendiği maçta Barcelona savunması ve kalecisini mağlup eden Danny Hoesen'in golünü sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler