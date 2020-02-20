Danny Hoesen'in FC Barcelona'ya Attığı Gol

20.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20

Kasım 2013'te Şampiyonalar Ligi'nde AFC Ajax ve FC Barcelona karşı karşıya gelmişti. Ajax'ın Barcelona'yı 2-1 yendiği maçta Barcelona savunması ve kalecisini mağlup eden Danny Hoesen'in golünü sizler için derledik.