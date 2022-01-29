Danla Bilic ve Yusuf Engin çiftinden üzücü haber! Arif Hür açıkladı

Snob Magazin'den gazeteci Arif Hür'ünhaberine göre; Danla Bilic'inözel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

SESSİZ SEDASIZ AYRILDILAR

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile aşk yaşayan Danla Bilic, sevgilisinden ayrıldı.

Danla Bilic'in ilişkisinde gelecek göremediği için bu kararı aldığı iddia edildi. Ünlü fenomen zor günleri arkadaşlarının desteğiyle atlatmaya çalışıyor.

Danla Bilic ve Yusuf Engin aşkı yalnızca 4 ay sürmüş oldu.

"EVLİLİK İÇİN DAHA ÇOK GENCİM"

Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda evlilikle ilgili bir soruya "Evlilik için çok diri ve gencim" yanıtını vermişti.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor.