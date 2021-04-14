Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman'la Tulum'da aşka geldi

Danla Bilic, Tulum tatilinde aşka geldi. Sosyal medya fenomeni Instagram'dan çok fotoğraf paylaşmadığı ekonomist sevgilisiyle hamak keyfi yaptığı anları paylaştı. İşte detaylar...

Danla Bilic, bir süredir tatil yaptığı Tulum'da aşka geldi. Sosyal medya fenomeni yaklaşık dört aydır birlikte olduğu ekonomist Poyraz Teoman'la hamak keyfi yaptı.

O anları 5 milyon 700 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaşan Bilic, "Türkiye uyanır mısın post attım" diye yazdı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan sosyal medya fenomenine yorum yağdı. Çift, geçtiğimiz aylarda da Duabi'de tatil yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin