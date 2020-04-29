Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic hayatı ve biyografisi
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Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic hayatı ve biyografisi

Sosyal medya fenomenleri arasında öne çıkan ve 5 milyona yakın takipçi sayısı ile geniş bir kitleye ulaşan Danla Bilic hakkında merak sorular soruluyor. Peki, Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic boyu, kilou kaç?

Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic hayatı ve biyografisi
29.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:14

Ünlü youtuber Danla Bilic sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Danla Bilic hakkında Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic boyu, kilou kaç ve mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Danla Bilic hakkında merak edilenler ve cevapları!

DANLA BİLİC KİMDİR?

Dala Bilic doğum tarihi: 5 Ekim 1994

Dala Bilic kaç yaşında: 25

Dala Bilic nereli: Kütahya

Dala Bilic mesleği ne: Youtuber

Dala Bilic boyu: 1.65

Dala Bilic kilosu: 61 kg

Dala Bilic burcu: Terazi

Dala Bilic göz rengi: Kahverengi

Danla Bilic'in gerçek adı: Neslihan Damla Akdemir

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.

Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic hayatı ve biyografisi
Danla Bilic

DANLA BİLİC'İN GERÇEK ADI VE SOY ADI NE?

Danla Bilic gerçek adının Damla Akdemir olduğunu açıkladı. Adını sürekli Danla şeklinde yanlış yazdığını adını o yüzden Danla olarak kaldığı söyleyen Danla Bilic, soy adının ise Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayran olduğu için kullandığını açıkladı.

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