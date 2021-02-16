Danla Bilic ile Poyraz Teoman ilişkisine dair şaşırtan gerçek!

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Poyraz Teoman ile yeni bir aşka yelken açtı. Bilic'in geçtiğimiz ekim ayında Poyraz Teoman hakkında ne dediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Danla Bilic ile Poyraz Teoman'ın aşkı konuşulmaya devam ediyor.

Danla Bilic, Instagram'dan Poyraz Teoman ile çekilmiş karesini, "Suç ortağı" notuyla paylaşarak aşkını ilan etti.

Ünlü fenomenin bu açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Danla Bilic ve Poyraz Teoman ikilisi, geçtiğimiz ekim ayında Nişantaşı'nda Snob Magazin kamerasına takılmıştı.

VİDE0 - DANLA BİLİC, SEVGİLİSİ POYRAZ TEOMAN HAKKINDA AYLAR ÖNCE BAKIN NE DEMİŞ?

Snob Magazin'e konuşan Danla Bilic, "Fotoğraf çekimi için buluştuk. Poyraz Teoman en yakın arkadaşım" açıklamasını yapmıştı.



Kaynak: Snob Magazin