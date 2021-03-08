Danla Biliç Ekrem İmamoğlu full izle! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Danla Biliç Ekrem İmamoğlu röportajı!

Danla Biliç Ekrem İmamoğlu full izle! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Danla Biliç Ekrem İmamoğlu röportajı! Danla Biliç kimdir?

DANLA BİLİÇ KİMDİR?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmakta.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DANLA BİLİÇ EKREM İMAMOĞLU RÖPORTAJ İZLE!