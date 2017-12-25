Danla Bilic'e İntihara Teşvik Amacıyla Soruşturma Açıldı! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/817644_0.jpg'fit=300%2C168" data-large-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/817644_0.jpg'fit=634%2C354"/>Danla Bilic hakkında, yayımladığı bir videosunda gençleri intihara teşvik ettiği nedeni öne sürülerek sualşturma başlatıldı. Biliyorsunuz ki YouTuber'lık artık yalnızca bir eğlence aracı değil, bir meslek. Dolayısıyla mesleğimizi icra ederken yapacağımız hatalar, başımıza olmadık işler açılmasına sebep olabilir. Danla Bilic de başına iş açılmasına sebep olan bir olayın altına imza attı. YouTube ve Instagram'da toplam […] More