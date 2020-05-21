Danla Bilic'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski kameramanı Sinan Binay'la davalık oldu.

Binay, Youtube'da bir video yayınlayarak Bilic'in sattığı ürünlerin gerçek ücretlerini söyleyerek, müşterilerini dolandırdığını iddia etti. Bunun üzerine Bilic, şikayetçi oldu. Binay hakkında, hakaret mesajları attığı ve ticari sır niteliğindeki bilgileri açıkladığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Sabah-Dilek Yaman)



