Danla Bilic'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı!
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski kameramanı Sinan Binay'la davalık oldu.
21.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:16
Binay, Youtube'da bir video yayınlayarak Bilic'in sattığı ürünlerin gerçek ücretlerini söyleyerek, müşterilerini dolandırdığını iddia etti. Bunun üzerine Bilic, şikayetçi oldu. Binay hakkında, hakaret mesajları attığı ve ticari sır niteliğindeki bilgileri açıkladığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (Sabah-Dilek Yaman)
Kaynak: Snob Magazin