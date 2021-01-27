Danla Bilic: 4 senedir davalık olmadım
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Danla Bilic: 4 senedir davalık olmadım

27.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:04
Danla Bilic: 4 senedir davalık olmadım

Aracının içinden muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bilic, yaptığı paylaşımlardan dolayı 4 yıldır hiç davalık olmadığını belirtti: "Dijital platformdaki paylaşımlarımda noterle ilerliyorum.

Aracının içinden muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bilic, yaptığı paylaşımlardan dolayı 4 yıldır hiç davalık olmadığını belirtti: "Dijital platformdaki paylaşımlarımda noterle ilerliyorum. O yüzden alnım ak, rahatım. Maşallah 4 senedir hiçbir davam yok" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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