Danke Schön Schalke 04!

Grup 2.liğini daha önceden garantileyen Schalke, maça rotasyonlu bir kadro ile çıkarken iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Schalke'ye galibiyeti getiren gol ise 90+1. dakikada Alessandro Schöpf'ten geldi.

Almanya'dan son dakikada gelen golün ardından Türk Telekom Stadyumu'nda da büyük bir sevinç yaşandı. Porto maçını tribünden takip eden ancak bir kulağını da Schalke maçına veren Galatasaray taraftarları, son dakikada gelen golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Schalke, grubu 11 puanla 2. sırada bitirirken Lokomotiv Moskova, 3 puanla grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

Schalke 04'ten Galatasaray'a mesaj: 'Bir şey değil!'

Schalke 04, 90+1'de bulduğu Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederken bu sonuçla Galatasaray'ın da UEFA Avrupa Ligi vizesini almasına katkıda bulundu. Alman ekibinin resmi İngilizce Twitter hesabı, bir paylaşımda bulunarak Galatasaray'a "Bir şey değil" şeklinde mesaj gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda Galatasaray ve Lokomotiv Moskova'nın kaderini belirleyen Schalke 04 oldu. UEFA Avrupa Ligi vizesi almak için mücadele eden konuğu Lokomotiv Moskova'yı 90+1'de Alessandro Schöpf'ün golüyle 1-0 mağlup eden Schalke'nin bu galibiyeti Aslan'ın yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği anlamına geldi. Schalke deplasmanında galip gelmek zorunda olan Lokomotiv Moskova'nın bu sonuçla Avrupa macerası biterken Schalke 04'ün resmi İngilizce hesabı, Galatasaray'a "Bir şey değil" şeklinde mesaj gönderdi. Schalke'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.