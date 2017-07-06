Danıştayın Cerattepe Kararı

Artvin'de bir grup, Danıştay 14. Dairesinin, Rize İdare Mahkemesinin Artvin Cerattepe'de madencilik yapılabileceği yönündeki kararını onamasına tepki gösterdi.



Danıştayın kararının duyulması üzerine madencilik şirketinin bürosunun bulunduğu iş merkezinin önünde toplanan grup, kararı protesto etti.



Polis, "Artvin'i yağmacılara teslim etmeyeceğiz" yazılı pankart açan ve çeşitli sloganlar atan kişileri, izinsiz gösteri yaptıkları yönünde uyararak dağılmalarını istedi.



Uyarılara rağmen dağılmayan gruptakiler ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, ara sokaklara kaçan protestoculardan 7'sini gözaltına aldı.



Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.