Danıştayın "Ayasofya" kararı
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Danıştayın "Ayasofya" kararı

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin avukatı Selami Karaman, "Danıştay doğru bir karar verdi.

Danıştayın
10.07.2020 21:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:33

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneğinin avukatı Selami Karaman, "Danıştay doğru bir karar verdi. Gerçekten bizim iptalini istediğimiz gerekçeler yönünde esastan bir iptal kararı vermiş oldu." dedi.

Selami Karaman, kararla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danıştay 10. Dairesinin kararın iptaline gerekçe olarak "mülkiyet hakkı" üzerinde durduğuna dikkati çekti.

Ayasofya'nın mülkiyetinin Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait olduğu ve onun haricinde kullanılamayacağı yönündeki görüşlerinin Danıştaydan da olumlu karşılık bulduğuna işaret eden Karaman, "Danıştay doğru bir karar verdi. Gerçekten bizim iptalini istediğimiz gerekçeler yönünde esastan bir iptal kararı vermiş oldu. Bu karar sonucunda artık Ayasofya bugünden itibaren cami olarak millete hizmet verecektir. Ben bu sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Karardan dolayı Türkiye'de yaşayan, bu toprağın insanı olan herkes gibi sevinçliyiz, mutluyuz." diye konuştu.

"İslam dünyası gençleri adına şükranlarımızı arz ederiz"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan da kararla ilgili yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın Müslüman aleminin tarih, kimlik, ruh ve fikir dünyasında eşsiz bir yeri olduğuna işaret etti.

Ayasofya'nın asli vasfı olan camii niteliğine iade edilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"İnanca yönelik baskının tüm dünyada arttığı, değerlere sistematik bir saldırının her geçen gün yükseldiği bir ortamda inanç ve fikir hürriyetinin bir nişanesi ve tarihi emanetin teslimi anlamına gelen kararın bağımsız yargı mercilerince verilmesi, islamofobi ve nefret söylemine hukuki ve meşru bir yanıt olduğu gibi, inananların kardeşliğini pekiştiren ve gençliğin heyecanını ivmelendiren bir gelişmedir. Kararda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Bilhassa fikir ve vicdan özgürlüğünün önünü cesur bir kararla açan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm İslam dünyası gençleri adına şükranlarımızı arz ederiz. İbadethanelerin özgür olduğu, din ve fikir hürriyetinin temin edildiği değerlere yapılan saldırıların son bulduğu bir gelecek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Manşet

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