Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
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Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti

Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Bu kararın ardından milyonlarca üniversiteli adayının gireceği YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılması kesinleşmiş oldu.

Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
19.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a taşındı.

SINAV AYNI TARİHTE

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: AA

Manşet

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