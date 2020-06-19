Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılmasına ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Bu kararın ardından milyonlarca üniversiteli adayının gireceği YKS'nin 27-28 Haziran tarihlerinde yapılması kesinleşmiş oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılmaması gerektiği ileri sürülerek sınav tarihinin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a taşındı. SINAV AYNI TARİHTE Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak. Kaynak: AA