Danıştayda başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı, seçime yarın devam edilecek

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay Başkanlığı için yapılan seçimin ilk gününden sonuç çıkmadı, seçime yarın devam edilecek.