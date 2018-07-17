Danıştay Üyeliklerine Atama Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Danıştay üyeliğine atadığı isimlere ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı. Yapılan atamada, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi. - ANKARA