Danıştay Üye Seçimi Kararı Resmi Gazete'de

Danıştay üyeliğine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Lütfiye Akbulut seçildi.

Danıştay üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yer alan kararda, Danıştay üyeliğine anayasanın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Lütfiye Akbulut'un seçildiği aktarıldı. - ANKARA