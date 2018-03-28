Danıştay, Saraçoğlu Mahallesi'nin Devrini Durdurdu

Danıştay 10. Dairesi, Ankara'nın tarihi semtlerinden, birinci derece sit alanı ilan edilen Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi, Kızılay Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Danıştay 10. Dairesinin gerekçesinde, sit niteliğini haiz taşınmazların restorasyon veya bakım ihtiyaçları ve ekonomiye kazandırılmaları konularında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un, net ve emredici ifadelerle bu taşınmazlarda malik veya hak lehtarının yetkilerini sınırlandırdığı vurgulandı.

Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taşınmazlar üzerindeki yapıların her birinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak korunmak üzere, ağaçların da "anıt ağaç" ilan edilerek olduğu gibi korunmasına karar verildiği ve birinci derece kentsel sit alanı kabul edildiği hatırlatılan gerekçede, söz konusu taşınmazların maliki bulunan Hazine adına Maliye Bakanlığının her türlü tasarruf yetkisinin kanunlarla sınırlandırıldığı belirtildi.

Gerekçede, "Sit olarak koruma altına alınan Hazine taşınmazlarının satışında emredici düzenlemeler gereğince 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun uygulanması gerekmektedir. Belirtilen gerekçeyle ilgili yasal düzenlemeler karşısında dava konusu taşınmazların 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Kanun kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı, " Yenişehir ve Namık Kemal mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait 14 taşınmazın Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, 4706 sayılı Kanun'un 7. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır." hükmünü içeriyordu.

Davalı idarenin karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri görüşecek.