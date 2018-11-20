Danıştay "Ölümsüz Önder" Dedi, Devlet Nişanları'ndan Kaldırılan Atatürk Kabartması Geri Döndü

Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nde bulunan Atatürk kabartmasının kaldırılması kararı, Danıştay'dan döndü.

2013 yılında alınan kararla Devlet Nişanları'ndan kaldırılan 'Atatürk kabartması' geri dönüyor. Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ölümsüz önder' olduğunu ve Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nde bulunan ilgili maddenin iptaline karar verdi.

Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nde bulunan Atatürk kabartmasının kaldırılması kararı, Danıştay'dan döndü. Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 'ölümsüz önder' olduğunu Devlet Nişanları'na geri konulması gerektiğine hükmetti.

ÖN YÜZDE BULUNAN ATATÜRK SİLÜETİNE YER VERİLMEMİŞTİ

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre, 6 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Devlet Nişanı'ndan, "Kompozisyon yüzü kabartma olup diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile değerlendirilir" ifadeleri çıkarılmış, yeni kompozisyonda ön yüzde bulunan Atatürk silüetine de yer verilmemişti.

"ATATÜRK ÖLÜMSÜZ ÖNDERDİR" VURGUSU

Dönemin Türk Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk bu karara itiraz etti. Dava, 27 Nisan 2016 tarihinde Koncuk'un lehine sonuçlandı. Başbakanlık temyiz etti, 10 Ekim 2018'de Danıştay Dava Daireler Kurulu kararı onadı. Dava konusu değişikliğin, "Devlet Nişanı'nda kabartmaya yer verilmemesine" ilişkin kısmı için 10. Daire kararında, Atatürk'ün ölümsüz önder olduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

"Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nin 6. maddesinde yer alan devlet nişanına ilişkin kısmında Atatürk kabartmasına yer verilmeksizin eksik düzenleme yapan kısmının iptaline oy çokluğuyla karar verildi."