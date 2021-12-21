Danıştay, memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yüzde 1 kararını durdurdu

Diyanet Birlik Sen'in kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ibaresinin durdurma istemi Danıştay tarafından kabul edildi.

Diyanet Birlik Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşmenin, "Toplu Sözleşme İkramiyesi" başlıklı 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde birinden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde ibaresinin durdurulması istemiyle Avukat Yüksel Evci üzerinden hukuka başvurdu.

Danıştay tarafından, söz konusu fıkraya, "Uygulanacağı kurala bağlanmak suretiyle, ilgili mevzuat hükmünü daraltıcı ve toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşullarını kısıtlayıcı, daha önceki dönemlere ilişkin toplu sözleşme metinlerinde yer almayan bir düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanılarak, durdurulması kararının verilmesi üzerine yazılı bir açıklama yapan Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Kenan Ak, şunları kaydetti:

"Güç ve konumlarını kurtarmak için bütün memurların taban aylığına zam yaptırma yerine maaşlarına artış getirme yerine yüzde 1'lik şeytani planı devreye koyanlar, bugün Danıştay'dan gelen karara ne diyecekler. 6.Toplu sözleşme sürecinde memur adına bir dirayet gösteremeyen, dilleri lal olan sözde büyük sendikalar koltuklarını koruma uğruna kendilerine rakip olan Sendikaların önünü kesmek için attıkları imzayı Diyanet Birlik Sen avukatı Yüksel Evci tarafından açılan dava ile dur denildi. Emeksiz sendikacılık yapacaklarını zannedenlere Sendika tazminatı adı altında kurdukları hileleri hukuka aykırı bulan Türk Adaleti memurlar ve sendikalar arasında ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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