CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın öğrenci andı kararına ilişkin, "Danıştay kararı vermiştir, gerekçesi de son derece sağlamdır. Herkes de yargı kararına uymak zorundadır." dedi.

Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul Havalimanı'nda verilmesine dair bir soruyu yanıtlarken Kılıçdaroğlu, devleti devlet yapanın gelenekleri olduğunu, cumhuriyetin Ankara'da kurulduğunu, dolayısıyla Ankara'da kutlanması gerektiğini söyledi.

"Cumhuriyete gölge düşürmek değil, Cumhuriyeti yüceltmek gerekiyor." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bizim cumhuriyetimizle, İran'ın, Suriye'nin, Libya'nın, Irak'ın cumhuriyeti arasında fark varsa, cumhuriyete sahip çıkanlar ile cumhuriyete usulen sahip çıkanlar arasında da dünya kadar fark var." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, cumhuriyete sahip çıkmak demenin, güçler ayrılığına inanmak demek olduğuna işaret ederek, "Çağırıyor hakimleri, tepeden tırnağa fırçalayıp gönderiyor. Nasıl bir anlayıştır, hangi cumhuriyetten bahsediyoruz?" diye konuştu.

"Niye garantiler verildi?"

İstanbul Havalimanı'na ilişkin soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, havalimanının ihalesinin durdurulması için Danıştaya başvurması nedeniyle pişman olmadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Devlet yönetiminde aslolan, harcanan her kuruşun hesabının verilmesi, bütün ihalelerin şeffaf olması, ihaleye fesadın karıştırılmamasıdır. En baştan ihaleye katılanlara Hazine garantisi vereceğiz deselerdi, belki katılan firma daha fazla olacaktı. Pistler, denizden 90 metre yükseklikte olacak diye ihaleye girip, ihaleden sonra bunu 60 metreye düşürürseniz ve orada 1 milyar avronun üzerinde bir avantaj sağlarsanız o zaman siz ihaleye fesat karıştırıyorsunuz demektir. Niye garantiler verildi, bilen var mı, yok. Hangi bankaların garanti verdiğini, üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Niye garanti verdiler? Niye ihale öncesi Hazine garantisi verilecektir diye ihale şartları arasına koyulmadı? Bütün bunlar bizde rahatsızlık yaratıyor."

"Devlet geleneğinin oturması lazım"

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonlara katılmadığı hatırlatılıp, 29 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen resepsiyona katılmama sebebinin sorulması üzerine, "Bu, benim katılıp, katılmama olayının dışında. Bir devlet geleneğinin oturması lazım. Devlette gelenek kalmadı." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın ismini beğenip beğenmediğine yönelik soruya Kılıçdaroğlu, "Olabilir yani çok da üzerinde durmadım." karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu kadar şaibeli bir yerin ismine 'Atatürk' verilmesi doğru değildi." değerlendirmesinde bulundu. Atatürk'ün herkesin saygı duyduğu, ortak bir değer olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Ortak değere uygun bir havaalanı yapılır ve siz ona ismini verirsiniz." karşılığını verdi.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti ırk temeline dayalı bir devlet değildir"

Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştayın öğrenci andı kararına ilişkin,"sessiz kaldığı" yönünde kamuoyunda yapılan eleştirilerin dile getirilmesi üzerine, yorumların hiçbirisini samimi bulmadığını ve gündemi saptırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ırk temeline dayalı olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Üzerinde durulması gereken nokta şu, Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, küçümseyerek, bir anlamda onlara neden bu kararı verdiniz diye azarlayarak meydan okumasıdır. Nerede? Külliye'de. Gerçekten de insanın ağırına gidiyor. Söylenecek laf değil o laflar. Yasa koyucunun hareketlerini yanlış yaptığı zaman kim denetleyecek? Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay niye var?"

Danıştayın öğrenci andı konusundaki kararının 5 yıl sonra verildiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Danıştay kararı vermiştir, gerekçesi de son derece sağlamdır. Herkes de yargı kararına uymak zorundadır." dedi. Danıştay Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Çünkü nasıl karar vermeleri gerektiğini aşağılayarak onlara ifade etti." dedi.

"Biz işbirliği yapacağız"

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile yerel seçimlerde ittifak yapacağı için öğrenci andı kararına yeterince tepki göstermiyor." şeklinde yorumlar yapıldığının belirtilmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Biz işbirliği yapacağız ama kiminle? Biz işbirliğini, iktidarın uygulamalarından rahatsız olan AK Parti'nin saygıdeğer üyeleriyle yapacağız. Geçmişte AK Parti, MHP, Saadet Partisine oy veren vatandaşlarımızla işbirliği yapacağız. Bizim belediye başkanı adayımız, hiç kimseyi ötekileştirmediği ve herkesi kucakladığı için beldede hangi siyasal görüşten insan varsa onlarla işbirliği yapacak. Biz, belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz, iki temel kuralı asla ihlal etmeyeceksiniz. Bir, seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin hiçbir vatandaşı ötekileştirmeyeceksiniz. İki, harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Bu iki kuralın özünde tüm belde halkını kucaklamak var. A, B partisiyle işbirliği değil, doğrudan doğruya her vatandaşın oyunu talep edeceksiniz. İşbirliği vatandaşla yapılır."

"Irktan söz etmiyor mu İstiklal Marşı?"

İstiklal Marşı'nın "Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?" ve "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal" mısralarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Irktan söz etmiyor mu İstiklal Marşı? Kimin ırkı bu? Hani ırkçılık yapmayacaktık biz? Emin olun Erdoğan İstiklal Marşı'nı da bilmiyor. Ne olduğunu da bilmiyor. Belki hayatında hiç okumadı. Bir şeyi söylerken en azından ölçüp tartması lazım. Bulunduğu konum onu gerektiriyor ama o her şeyi günlük sıcak siyasete malzeme etmeyi seviyor. İnancı da kimlikleri de yaşam tarzlarını da öyle. Toplumu ayrıştırmak, kutuplaştırmak, bölmek ve kendi tabanını aman bir yere gitmesin, kim ne söyledi bunu duymasınlar diye kendisine göre özel bir alan yaratıyor. İstiklal Marşı ırktan bahsediyor." yorumunu yaptı.

Devletin sağlıklı ve tutarlı yönetilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Ortada bizim anladığımız anlamda bir devlet yok zaten. Hangi devletten bahsediyoruz? Erdoğan devleti var. Hakim karar verir, hoşuna gitmiyorsa tepeden tırnağa fırça yer. Toplarsın bütün Danıştay hakimlerini, hepsini aşağılarsın. Böyle bir devlet yönetimi mi olur? Bunlar senin emir kulun mu? Bunlar hakim. Bunların vicdanı var. Bunlar, hukukun üstünlüğüne, evrensel hukuka göre karar vermek zorundalar." ifadesini kullandı.

(Sürecek)