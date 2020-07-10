Danıştay kararı sonrası Ayasofya önünde toplanan vatandaşların bekleyişi sürüyor DANIŞTAY'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşların bekleyişi devam ediyor.

DANIŞTAY'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Ayasofya önüne gelenlerin sayısı artarken kararı sevinçle karşılayan vatandaşlar tekbir getiriyor.

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Türk bayraklarıyla Ayasofya önüne gelen ve kararı sevinçle karşıladıklarını belirten vatandaşlar tekbir getiriyor. Polis ekipleri ise Ayasofya çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Güvenlik güçleri belirli aralıklarla drone ile Ayasofya önündeki vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. "ŞU AN İSTANBUL 'UN MANEVİ FETHİ"

Karar sonrası Ayasofya önüne gelen bir vatandaş, "İstanbul'u fiziki olarak 1453'te, manevi olarak 2020'de fethettik. Şu an İstanbul'un manevi fethi. Bütün İslam alemine hayırlı olsun. Zafer Allah'a el açanların. Zafer başını secdeye koyanların" diye konuştu. Ayasofya önüne gelen Halil İbrahim Gündüz adlı vatandaş, "Fatih Sultan Mehmet şu an rahat uyuyabilir" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA