Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanmalar başladı
DANIŞTAY'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı.
10.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:29
DANIŞTAY'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanmalar başladı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kişi, dua edip tekbir getiriyor. Her çene zaman kalabalık artıyor.
Kaynak: DHA