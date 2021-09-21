Danıştay, hasarlı araçta 'yeniden kullanılabilir parça'ya imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu - Haberler
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Danıştay, hasarlı araçta "yeniden kullanılabilir parça"ya imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Danıştay, hasarlı araçta

Danıştay, sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören üçüncü kişilerin araçlarında meydana gelen hasarlarda, orijinal parça yerine "yeniden kullanılabilir parça" kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay, sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören üçüncü kişilerin araçlarında meydana gelen hasarlarda, orijinal parça yerine "yeniden kullanılabilir parça" kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Türkiye Barolar Birliğinden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar başlıklı tebliğ, 20 Mart 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanmış, TBB, tebliğdeki bazı maddelerin anayasaya, Karayolları Trafik Kanunu'na, Avukatlık Kanunu'na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle iptali talebiyle dava açmıştı.

Danıştay 8'inci Dairesi, bu davadaki ilk kararını verdi ve tebliğdeki sigorta ilişkisinin tarafı olmayan ve doğrudan zarar gören üçüncü kişilerin araçlarında meydana gelen hasarın rızaları alınmaksızın, "yeniden kullanılabilir parça" ile giderilmesine imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay, ayrıca tebliğdeki hesaplama yöntemlerine ilişkin bazı maddelerin ve bazı eklerin yürütmesini de durdurdu.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Danıştay, hasarlı araçta 'yeniden kullanılabilir parça'ya imkan tanıyan düzenlemenin yürütmesini durdurdu - Haberler
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