Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' kararı

DANIŞTAY, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

DANIŞTAY, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Türkiye'nin 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararıyla ilgili, Danıştay 10'uncu Dairesi'nde CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının aralarında bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından davalar açıldı. Dava dilekçelerinde, 'kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması' talep edildi. Danıştay 10'uncu Dairesi, davalar hakkında nihai kararını verdi. Verilen kararda, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN 7 SAYFALIK SAVUNMA

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrası açılan davalar hakkında Danıştay'a dün 7 sayfalık bir savunma gönderdi. Savunmada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların 'haksız ve hukuki dayanaktan yoksun' olduğu gerekçesiyle reddi istendi. Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğuna değinildi. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulandı. Yine sözleşmeden çekilme kararının, 'kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı'na dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver