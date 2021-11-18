Danıştay'dan 'İstanbul Sözleşmesi' itirazına ret

DANIŞTAY, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararının durdurulması yönündeki talepleri reddetti.

Aralarında CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu siyasi partiler ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına karşı

Danıştay kararında, sözleşmenin 80'inci maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanı'na fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Kararda, Anayasa'nın 104'üncü maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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