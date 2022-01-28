Danıştay'dan 'Efes Selçuk' kararı

Danıştay 1. Dairesi, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkındaki soruşturma izni kararına yapılan itirazı kabul ederek, "Efes Selçuk Belediyesi" ve Efes Selçuk Belediye Başkanı" isim ve unvanını kullanması nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında Selçuk Belediye Başkanlığı ismi ve Belediye Başkanı unvanının dışında 'Efes Selçuk Belediye Başkanlığı' ismi ve 'Efes Selçuk Belediye Başkanı' unvanını kullandığı gerekçesiyle verilen soruşturma kararında noktayı Danıştay koydu. Söz konusu soruşturmaya yönelik Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından yapılan itirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, 'Efes Selçuk Belediyesi' ve 'Efes Selçuk Belediye Başkanı' isim ve unvanının kullanılması sebebiyle kamunun zararına, kişilerin menfaatine veya üçüncü kişilerin mağduriyetine neden olunduğu yolunda bir tespitin yapılmadığı ve salt hukuka aykırılık tespitinden hareketle ilgililere cezai sorumluluk yüklenemeyeceğini ifade ederek, ön inceleme raporunda da belediyenin resmi yazışmalarında 'Selçuk Belediyesi' ve 'Selçuk Belediye Başkanı' isim ve unvanının kullanıldığını belirtti. Bu nedenle itirazın kabul edildiği ifade edilirken, Filiz Ceritoğlu Sengel için soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Selçuk Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in göreve geldiği tarihten bu yana başta Efes Antik Kenti, Celsus Kütüphanesi, St. John Kilisesi, Artemis Tapınağı ve İsabey Camii ve doğal sit alanları olmak üzere ilçenin tarihi ve doğal varlıklarının bütününden oluşan Selçuk ilçesinin tanıtımı ve turizminin gelişmesi için sürdürülen çalışmalarda 'Efes Selçuk' isminin kullanıldığı ifade edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa