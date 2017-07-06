Danıştay'dan Cerattepe'ye Onay Çıktı

Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde yapılması planlanan madencilik faaliyeti için Danıştay kararını açıkladı.



Artvin'in Merkez'e bağlı Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde yapılması planlanan "Madencilik faaliyeti" için Rize İdari Mahkemesi'nin vermiş olduğu 'Madencilik Faaliyeti Yapılabilir' kararı Yeşil Artvin Derneği tarafından Danıştay'a taşınmıştı.



Yeşil Artvin Derneği'nin 2016'nın Ekim ayında kararı Danıştay'a taşıması üzerine itirazı değerlendiren Danıştay, yerel mahkemenin verdiği 'Madencilik yapılabilir' yönündeki kararı bozmayarak madencilik faaliyeti yapılabilir kararını onadı. - ARTVİN