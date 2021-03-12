Danıştay'dan Andımız kararı: Artık okunmayacak
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Danıştay'dan Andımız kararı: Artık okunmayacak

12.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:36
Danıştay'dan Andımız kararı: Artık okunmayacak

Danıştay kararına göre, okullarda okutulan Andımız'ın okunması yönündeki kararı bozdu. Danıştay'da 11'e karşı 4 oy ile alınan karar önümüzdeki günlerde mahkemeye gönderilecek.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi. Bu kararın ardından artık okullarda öğrenci andı okunmayacak.

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'a dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken, Milli Eğitim Bakanlığı yürütmesinin durdurulmasını istemişti.

İki yılı aşkın bir zamandır Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündeminde bulunan dosya geçtiğimiz ay karara bağlandı.

Öğrenci andının okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesi'nin kararı bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda 11'e karşı 4 oyla alınan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde yazılacak.

Bu kararın ardından dosya yeniden Danıştay 8. Dairesi'ne gönderilecek. Daire, karara uymak zorunda.

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